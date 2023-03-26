Названы лучший и худший игроки сборной Украины в матче с Англией
Новости футбола Сегодня, 14:55
Фото: инстаграм Михаила Мудрика/Автор неизвестен
Портал Whoscored опубликовал оценки игрокам сборной Украины в матче 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2024 против сборной Англии (0:2).
Самую низкую оценку получил полузащитник Михаил Мудрик, выступающий за “Челси”. Он получил 5,7 баллов. Лучшим признан защитник Александр Сваток (7,1), такую же оценку получил вратарь Анатолий Трубин. На втором месте полузащитник Георгий Судаков (6,7), третье место разделили защитник Николай Матвиенко и Руслан Малиновский (по 6,5).
Следующий матч сборная Украины проведет 16 июня на выезде против сборной Северной Македонии.
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