Названы кандидаты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Во вторник и среду состоялись первые полуфиналы Лиги чемпионов.

“Реал" и ”Манчестер Сити" сыграли вничью (1:1), в то время как “Интер” в гостях победил “Милано” (2:0).

В УЕФА опубликовали список кандидатов на звание лучшего игрока недели в турнире.

На награду претендуют два футболиста “Интера” - армянин Генрих Мхитарян и итальянец Николо Барелла, вингер “Реала” Винисиус Жуниор и хавбек “Манчестер Сити” Кевин Де Брюйне.