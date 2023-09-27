Названы десять лучших футболистов 2000-х годов

Журнал FourFourTwo назвал десять лучших футболистов 2000-х годов. Футболисты, которые изменили эту игру.

По мнению издания, лучшим футболистом 2000-х годов стал бразилец Роналдиньо. За ним в рейтинге расположился Зинедин Зидан, на третьем месте еще один бразильский игрок - Кака.

Также в рейтинг попали два футболиста, которые до сих пор продолжают свою карьеру: Криштиану Роналду и Лионель Месси. Всего FourFourTwo представил рейтинг из топ-50 игроков, которые продемонстрировали себя наилучшим образом в начале 21-го века.

Двадцатка лучших футболистов 2000-х годов: