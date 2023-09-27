Названы десять лучших футболистов 2000-х годов
Новости футбола Сегодня, 16:34
Фото: https://www.instagram.com/ronaldinho/
Журнал FourFourTwo назвал десять лучших футболистов 2000-х годов. Футболисты, которые изменили эту игру.
По мнению издания, лучшим футболистом 2000-х годов стал бразилец Роналдиньо. За ним в рейтинге расположился Зинедин Зидан, на третьем месте еще один бразильский игрок - Кака.
Также в рейтинг попали два футболиста, которые до сих пор продолжают свою карьеру: Криштиану Роналду и Лионель Месси. Всего FourFourTwo представил рейтинг из топ-50 игроков, которые продемонстрировали себя наилучшим образом в начале 21-го века.
Двадцатка лучших футболистов 2000-х годов:
- 1. Роналдиньо, Бразилия;
- 2. Зинедин Зидан, Франция;
- 3. Кака, Бразилия;
- 4. Тьерри Анри, Франция;
- 5. Криштиану Роналду, Португалия;
- 6. Хави, Испания;
- 7. Роналдо, Бразилия;
- 8. Андрес Иньеста, Испания;
- 9. Златан Ибрагимович, Швеция;
- 10. Лионель Месси, Аргентина;
- 11. Уэйн Руни, Англия;
- 12. Стивен Джеррард, Англия;
- 13. Самюэль Это'О, Камерун;
- 14. Фрэнк Лэмпард, Англия;
- 15. Рауль, Испания;
- 16. Рио Фердинанд, Англия;
- 17. Фернандо Торрес, Испания;
- 18. Пол Скулс, Англия;
- 19. Джон Терри, Англия;
- 20. Андрей Шевченко, Украина.
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