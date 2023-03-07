Названа зарплата Ярмоленко в клубе из ОАЭ

Стала известна зарплата украинского нападающего “Аль-Айн” Андрея Ярмоленко, сообщает Salary Sport.

По сведениям источника, украинец получает один миллион девятьсот тысяч евро в год.

В нынешнем сезоне 33-летний Ярмоленко провел за “Аль-Айн” 22 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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