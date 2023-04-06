Названа зарплата украинца Цыганкова в "Жироне"

Стала известна зарплата полузащитника сборной Украины Виктора Цыганкова, который выступает за “Жирону”, сообщает Capology.

По сведениям источника, украинский футболист получает 2,3 миллиона евро в год. Эта зарплата является третьей по величине в клубе. Больше украинца получают только полузащитники Ориоль Ромеу (3 млн) и Давид Лопес (3,6 млн).

25-летний Цыганков перешел в “Жирону” в зимнее трансферное окно из киевского “Динамо” за пять миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за испанский клуб восемь матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи.

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