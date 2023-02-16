Названа зарплата украинца Малиновского в "Марселе"

Издание StatsOMP опубликовало зарплаты футболистов “Марселя”.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский получает 1,8 миллиона евро в год. Этот показатель является лишь 16-м из 22 игроков основного состава. Больше всех получает защитник Эрик Байи (5 млн евро в год). На втором месте полузащитник Маттео Гендузи (4,8), на третьем - хавбек Аззедин Унаи (4,2).

29-летний Малиновский перешел в “Марсель” в зимнее трансферное окно из “Аталанты” на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел за французов восемь матчей и забил два гола.

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