Названа зарплата Шкриньяра в случае перехода в ПСЖ

Стала известна зарплата словацкого защитника Милана Шкриньяра в случае перехода из “Интера” в “Пари Сен-Жермен”, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, французский клуб согласовал с футболистом контракт с зарплатой в 11 миллионов евро в год. Кроме того, парижане готовы заплатить словаку подписной бонус в размере 16 миллионов евро. Контракт согласован до лета 2027 года.

“Интер” пытался сохранить 27-летнего Шкриньяра, но предлагал ему только 6,5 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что ПСЖ надеется купить игрока до закрытия зимнего трансферного окна. Французы предлагают 10 миллионов евро, но итальянцы хотят получить в два раза больше.

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