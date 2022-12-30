Названа зарплата Роналду в "Аль-Наср"

Стала известна будущая зарплата португальского нападающего Криштиану Роналду в “Аль-Наср”, сообщает CBS Sports.

По сведениям источника, клуб из Саудовской Аравии будет платить футболисту 75 миллионов долларов в год. Форвард уже провел первую часть медосмотра, вторая часть состоится на следующей неделе.

Напомним, что 37-летний Роналду является свободным агентом, так как в ноябре он со скандалом покинул “Манчестер Юнайтед”. Таким образом, он достанется новому клубу бесплатно.

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