Названа возможная дата, когда Месси вновь сыграет за ПСЖ

Аргентинский нападающий “Пари Сен-Жермен” Лионель Месси получил от клуба 10 выходных, сообщает журналист Адриен Греньер в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист будет заниматься по индивидуальной программе и не выйдет на поле до середины января. Таким образом, он сможет сыграть в матче с “Анжером” (11 января) либо в поединке с “Ренном” (15 января).

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 19 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Goal: Месси продолжает лидировать в борьбе за "Золотой мяч".