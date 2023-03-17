Названа причина вызова Роналду в сборную Португалии на матчи отбора Евро-2024

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес рассказал, зачем он вызвал в национальную команду нападающего “Аль-Насра” Криштиану Роналду.

“Роналду является очень целеустремленным игроком. Он может добавить нам опыта. Кроме того, Криштиану является очень важной фигурой для команды. Я не смотрю на возраст”, – приводит слова Мартинеса журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

Напомним, что Роналду вызван для участия в мартовских матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года со сборными Лихтенштейна и Люксембурга.

В нынешнем сезоне 38-летний Роналду провел за “Аль-Наср” девять матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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