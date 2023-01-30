Названа причина ухода Канселу из "Манчестер Сити"

Португальский защитник “Манчестер Сити” Жоау Канселу покинет команду из-за конфликта с главным тренером клуба Хосепом Гвардиолой, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, отношения между португальцем и испанским специалистом очень испортились после чемпионата мира-2022. Последней каплей стала ссора между Канселу и Гвардиолой из-за решения тренера не выпускать футболиста в стартовом составе в матче Кубка Англии против “Арсенала” (1:0).

Ранее сообщалось, что 28-летний Канселу в ближайшее время перейдет в “Баварию” на правах аренды. Следующим летом немецкий клуб сможет выкупить игрока за 70 миллионов евро.

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