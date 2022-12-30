Названа причина смерти Пеле

Врачи клиники “Альберт Эйнштейн” назвали причины смерти легендарного футболиста Пеле.

Как известно, бразилец умер вчера на 83-м году жизни.

“Пеле скончался в 15:27 в результате множественного отказа органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки и клинического состояния”, - сообщили в официальном релизе медицинского учреждения.

Напомним, что последние годы Пеле боролся с раком, но химиотерапия не давали никаких результатов. 29 ноября он был срочно госпитализирован, но врачи не смогли спасти его жизнь.