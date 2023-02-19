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Названа причина разрыва сотрудничества Роналду с суперагентом

Новости футбола Сегодня, 13:15
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Стало известно, почему прекратилось сотрудничество между нападающим “Аль-Насром” и сборной Португалии Криштиану Роналду и суперагентом Жорже Мендешем, сообщает L'Équipe.

По сведениям источника, разногласия между футболистом и агентом длились в течение длительного времени, но последней каплей стало интервью португальца, который раскритиковал свой бывший клуб “Манчестер Юнайтед” и главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.

Мендеш был очень разочарован прекращением сотрудничества не из-за финансовых, а из-за личностных отношений, так как он воспринимал работу с игроком не в качестве работы, а в качестве дружбы.

В нынешнем сезоне 38-летний Роналду провел за “Аль-Наср” пять матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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Стивен Перес Стивен Перес эксперт Dailysports
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