Названа причина разрыва сотрудничества Роналду с суперагентом

Стало известно, почему прекратилось сотрудничество между нападающим “Аль-Насром” и сборной Португалии Криштиану Роналду и суперагентом Жорже Мендешем, сообщает L'Équipe.

По сведениям источника, разногласия между футболистом и агентом длились в течение длительного времени, но последней каплей стало интервью португальца, который раскритиковал свой бывший клуб “Манчестер Юнайтед” и главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.

Мендеш был очень разочарован прекращением сотрудничества не из-за финансовых, а из-за личностных отношений, так как он воспринимал работу с игроком не в качестве работы, а в качестве дружбы.

В нынешнем сезоне 38-летний Роналду провел за “Аль-Наср” пять матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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