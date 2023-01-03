Названа причина, почему Неймар пропустил похороны Пеле

Неймар-старший, отец нападающего “Пари Сен-Жермен" Неймара, рассказал, почему его сын не посетил похороны легенды бразильского футбола Пеле.

“К сожалению, Неймар не смог посетить похороны Пеле. Ему не удалось вылететь в Бразилию в столь сжатый срок. Он попросил меня проийти вместо него, чтобы ознаменовать его присутствие”, - приводит слова Неймара-старшего Mirror.

В нынешнем сезоне 30-летний Неймар провел за ПСЖ 21 матч во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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