Названа финальная тройка претендентов на звание лучшего игрока 2022 года
Новости футбола Сегодня, 13:30
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен
Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) на официальном сайте объявила финальную тройку претендентов на звание лучшего игрока 2022 года.
На награду претендуют Лионель Месси (ПСЖ, сборная Аргентины), Килиан Мбаппе (ПСЖ, сборная Франции) и Карим Бензема ("Реал", сборная Франции).
В прошлом году Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира, Мбаппе со сборной Франции дошел до финала чемпионата мира, Бензема с “Реалом” стал победителем Лиги чемпионов.
Не пропустите: Месси, скорее всего, сыграет с "Баварией" в Лиге чемпионов.
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