Названа дата возвращения Ибрагимовича на поле

Шведский нападающий “Милана” Златан Ибрагимович может вернуться на поле в середине февраля, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, футболист может сыграть в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против “Тоттенхэма” (14 февраля).

Напомним, что форвард из-за травм в последний раз выходил на поле в январе 2022 года. В нынешнем сезоне 41-летний Ибрагимович не провел ни одного матча. Его контракт с “Миланом” действует до лета 2023 года.

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