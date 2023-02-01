Названа дата возвращения Ибрагимовича на поле
Новости футбола Сегодня, 13:42
Фото: инстаграм Златана Ибрагимовича/Автор неизвестен
Шведский нападающий “Милана” Златан Ибрагимович может вернуться на поле в середине февраля, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По сведениям источника, футболист может сыграть в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против “Тоттенхэма” (14 февраля).
Напомним, что форвард из-за травм в последний раз выходил на поле в январе 2022 года. В нынешнем сезоне 41-летний Ибрагимович не провел ни одного матча. Его контракт с “Миланом” действует до лета 2023 года.
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