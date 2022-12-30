Названа дата церемонии прощания с Пеле

Названа дата церемонии прощания с легендарным бразильским нападающим Пеле.

Как сообщили в пресс-службе “Сантоса”, легенду мирового футбола будут хоронить 2 января 2023 года.

Рано утром гроб с телом бразильца доставят из больницы на стадион “Вила Белмиро” и установят его в центре поля. В 10 утра по местному времени начнутся массовые мероприятия на стадионе.

Церемония прощания продлится до 10 часов утра следующего дня.

В клубе заявили, что болельщикам запретят подходить к гробу, чтобы потрогать его. Ожидается, что церемонию прощания посетят известные действующие и бывшие спортсмены, а также руководство страны.