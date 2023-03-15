Названа дата финального матча ЧМ-2026

В ФИФА активно готовятся к следующему чемпионату мира, который состоится летом 2026 года в трех странах Северной Америки - Канаде, США и Мексике.

Во время последнего заседания Конгресса ФИФА определили не только формат турнира, но и некоторые важные даты мирового первенства.

Уже точно известно, что финальный матч будет сыгран 12 июля 2026 года.

Также в ФИФА договорились о том, чтобы все национальные первенства в 2026 году завершились до 24 мая.