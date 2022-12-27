Названа будущая зарплата Гакпо в "Ливерпуле"

Стало известно, сколько будет получать в “Ливерпуле” нападающий Коди Гакпо, который в ближайшее время перейдет в английский клуб в ближайшее время, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, мерсисайдцы будут платить футболисту семь миллионов евро в год. Трансфер форварда обойдется “красным” в 42 миллиона евро плюс еще восемь миллионов евро в качестве бонусов.

В нынешнем сезоне 23-летний Гакпо провел за ПСВ и сборную Нидерландов 34 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 18 результативных передач.

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