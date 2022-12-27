Названа будущая зарплата Гакпо в "Ливерпуле"
Новости футбола Сегодня, 13:15
Фото: инстаграм Коди Гакпо/Автор неизвестен
Стало известно, сколько будет получать в “Ливерпуле” нападающий Коди Гакпо, который в ближайшее время перейдет в английский клуб в ближайшее время, сообщает Sky Sports.
По сведениям источника, мерсисайдцы будут платить футболисту семь миллионов евро в год. Трансфер форварда обойдется “красным” в 42 миллиона евро плюс еще восемь миллионов евро в качестве бонусов.
В нынешнем сезоне 23-летний Гакпо провел за ПСВ и сборную Нидерландов 34 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 18 результативных передач.
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Сасько Инга эксперт Dailysports
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