Назван возможный покупатель "Манчестер Юнайтед"

Эмир Катара из династии Аль Тани хочет купить “Манчестер Юнайтед”, сообщает ВВС.

По сведениям источника, катарцы готовы заплатить за английский клуб порядка девяти миллиардов евро. Ранее сообщалось, что американские владельцы манкунианцев семейство Глейзеров готовы продать клуб.

В нынешнем сезоне “Манчестер Юнайтед” после 21 тура занимает третье место в чемпионате Англии, вышел в финал Кубка английской лиги, а также в 1/16 финала Лиги Европы.

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