Назван состав сборной Украины на матчи отбора Евро-2024 с Англией и Италией

Тренерский состав сборной Украины под руководством Сергея Реброва объявил список из 30 футболистов, которые смогут принять участие в матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года со сборными Англии и Италии.

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо", Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия), Андрей Лунин ("Реал", Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба – “Шахтер” Донецк), Денис Попов, Александр Тимчик (оба – “Динамо” Киев), Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия) , Сергей Кривцов ("Интер Майами", США), Богдан Михайличенко ("Динамо" Загреб, Хорватия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко (все – “Динамо” Киев), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все – “Шахтер” Донецк), Александр Зинченко ("Арсенал", Англия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Михаил Мудрик ("Челси", Англия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Брюгге", Бельгия), Артем Довбик ("Жирона", Испания), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Резервный список: Александр Караваев ("Динамо" Киев), Александр Сваток, Александр Пихаленок (оба - “Днепр-1” Днепр), Арсений Батагов ("Заря" Луганск), Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк).

Матч Украина - Англия состоится 9 сентября во Вроцлаве (Польша). Матч Италия - Украина будет сыгран 12 сентября в Милане.

Напомним, что Украина проиграла Англии (0:2) в первом туре отборочного турнира, но затем добилась побед над Северной Македонией (3:2) и Мальтой (1:0). Таким образом, украинская национальная команда, набрав шесть очков в трех матчах, занимает второе место в группе С.