Назван состав сборной Франции на матчи с Ирландией и Германией

Пресс-служба Федерации футбола Франции на официальном сайте опубликовала список футболистов, которые вызваны в национальную сборную для участия в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года против сборной Ирландии, а также товарищеском матче против сборной Германии.

Тренерский штаб сборной Франции под руководством Дидье Дешама вызвал в команду 23 игрока.

Вратари: Альфонс Ареоля («Вест Хэм»), Майк Меньян («Милан»), Брис Самба («Ланс»);

Защитники: Аксель Дисаси («Челси»), Люка Эрнандес («ПСЖ»), Тео Эрнандес («Милан»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Бенжамен Павар («Интер»), Вильям Салиба («Арсенал»), Дайо Упамекано («Бавария»);

Полузащитники: Эдуардо Камавинга, Орельен Тчуамени (оба – «Реал»), Юссуф Фофана («Монако»), Бубакар Камара («Астон Вилла»), Адриен Рабьо («Ювентус»);

Нападающие: Кингсли Коман («Бавария»), Оливье Жиру («Милан»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Маркус Тюрам («Интер»), Рандаль Коло-Муани («Айнтрахт»), Усман Дембеле, Килиан Мбаппе (оба – «ПСЖ»).

Матч Франция - Ирландия состоится 7 сентября. Матч Германия - Франция будет сыгран 12 сентября.