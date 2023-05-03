Назван самый высокооплачиваемый футболист мира

По версии Forbes, Криштиану Роналду из “Аль-Насра” стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

Только за последний год он заработал почти 124 миллиона евро.

Примерно 42 миллиона из этой суммы он заработал в “Манчестер Юнайтед” и “Аль-Наср”, а остальные 82 миллиона пришлись на различные спонсорские и рекламные сделки.

Аргентинский форвард ПСЖ Лионель Месси, который был самым высокооплачиваемым в прошлом году, немного отстал от Роналду с 118 миллионами евро.