Назван новый капитан сборной Франции

24-летний Килиан Мбаппе стал новым капитаном сборной Франции.

Об этом сообщает Lequipe.

По данным источника, такое решение наставник команды Дидье Дешам принял после ухода Уго Льориса.

Первый матч с Мбаппе на посту капитана состоится 24 марта с Нидерландами во время тура квалификации Европы.

За свою карьеру в сборной Франции форвард забил 36 голов.