Назван лучший тренер месяца в АПЛ. Это его третья награда в сезоне

Ангелос Постекоглу, главный тренер «Тоттенхэма», получил награду лучшему тренеру октября в английской Премьер-лиге.

Интересно, что для специалиста из Австралии это уже третья награда в сезоне 2023/2024.

Под руководством Постекоглу «Тоттенхэм» добыл три победы в октябре.

В частности, лондонская команда обыграла «Лутон» (1:0), «Фулхэм» (2:0) и «Кристал Пэлас» (2:1). На данный момент лондонцы идут на втором месте турнирной таблицы и уступают лидеру одно очко.

Таким образом, Постекоглу стал первым менеджером в истории Премьер-лиги, кому удалось забрать себе награду лучшему тренеру месяца в августе, сентябре и октябре.

Постекоглу возглавил лондонский коллектив летом прошлого года, а до этого он возглавлял шотландский «Селтик».

Также в его послужном списке была сборная Австралии, австралийский «Мельбурн Виктория», «Брисбен Роар» и греческий «Панахаики».

В 12-м туре чемпионата Англии “шпоры” будут играть на выезде с «Вулверхэмптоном» 11 ноября.