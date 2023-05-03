Назван лучший тренер апреля в Италии

Тренер “Монцы” Раффаэле Палладино получил награду лучшему тренеру Серии А в апреле.

Интересно, что еще в начале сезона он работал ассистентом прошлого тренера “Монцы” Джованни Строппе.

“Монца” занимает десятое место в таблице. Команда выиграла три последних матча против более опытных соперников, таких как “Интер”, “Фиорентина” и “Специя”.

В следующем матче, который состоится сегодня, 3 мая, команда Палладино встретится со столичной “Ромой”.