Назван лучший тренер апреля в Англии

Английская Премьер-лига назвала имя лучшего тренера в апреле.

По итогам месяца им стал наставник "Астон Виллы" Унаи Эмери.

Под руководством испанского тренера команда провела семь матчей в апреле, выиграв пять из них и сыграв вничью в одной.

Также было одно поражение – от "Манчестер Юнайтед". В результате

В данный момент "Астон Вилла" занимает восьмое место в таблице с 54 очками.