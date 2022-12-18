Назван лучший молодой футболист ЧМ-2022

Лучшим молодым футболистом чемпионата мира-2022 признан полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес.

21-летний хавбек принял участие в семи матчах (пять - в основном составе), забил один гол, один автогол и отдал одну результативную передачу.

Фернандес с лета 2022 года выступает за “Бенфику”. В нынешнем сезоне он провел за португальский клуб 24 матча во всех турнирах, забил три мяча и отдал пять голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

Не пропустите: Аргентина обыграла Францию и стала чемпионом мира!