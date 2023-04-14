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Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Новости футбола Сегодня, 12:30
Фото: инстаграм Джона Стоунза/Автор неизвестен Фото: инстаграм Джона Стоунза/Автор неизвестен

Защитник “Манчестер Сити” Джон Стоунз признан лучшим игроком первых матчей ¼ финала Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.

Англичанин в матче с “Баварией” (3:0) отдал голевую передачу. В борьбе за награду он опередил нападающего “Реала” Винисиуса Жуниора, полузащитника “Милана” Браима Диаса и защитника “Интера” Алессандро Бастони.

В нынешнем сезоне 28-летний Стоунз провел за “Манчестер Сити” 23 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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