Назван лучший игрок апреля в Италии

Вингер “Милана” Рафаэль Леао признан лучшим игроком апреля в чемпионате.

Об этом сообщила пресс-служба Серии А.

В голосовании за лучшего игрока месяца португалец обошел Лаутаро Мартинеса из "Интера", Лоренцо Пеллегрини из "Ромы", Симоне Верди из "Вероны" и Маттиа Дзакканьи из "Лацио".

В апреле Леау сыграл в пяти матчах, забив четыре мяча и отдав один голевой пас.