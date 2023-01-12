Назван главный кандидат на должность наставника сборной Бразилии

Испанский тренер Луис Энрике может возглавить сборную Бразилии.

По информации Diario Sport, Бразильская конфедерация футбола (CBF) с четверга начала активные поиски нового наставника команды.

Напомним, что после ЧМ-2022 с командой попрощался бывший главный тренер Тите.

Что касается Энрике, то его называют главным кандидатом на этот пост. Отметим, что наставник также остался без работы после мирового первенства - после турнира он покинул команду Испании.