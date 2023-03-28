Назван фаворит в борьбе за лидера "Наполи" Осимхена

Летом ПСЖ и “МЮ” попытаются приобрести Виктора Осимхена.

По сообщению La Gazzetta dello Sport, сейчас “Наполи” надеется продлить контракт с футболистом, но другие клубы готовы предложить более высокую зарплату - более 6 млн евро в год.

“Манчестер Юнайтед” считается фаворитом, но парижане тоже проявляют интерес к игроку.

Ожидается, что трансфер Осимхена может стоить “Наполи” не менее 150 млн евро, что сделает его третьим самым дорогим приобретением в истории ПСЖ после Неймара и Мбаппе.