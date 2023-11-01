Названы 30 претендентов на звание лучшего футболиста Африки

Конфедерация футбола Африки назвала список из 30 футболистов, претендующих на награду лучшего футболиста Африки.

Окончательный победитель каждой категории будет определен после голосования комиссии для голосования, в состав которой входят Технический комитет CAF, медиа-профессионалы, главные тренеры и капитаны ассоциаций-членов и клубов, которые участвуют в групповых этапах межклубных соревнований.

Полный список из 30 футболистов: