Названы 30 претендентов на звание лучшего футболиста Африки
Новости футбола Вчера, 12:52
Названы 30 претендентов на звание лучшего футболиста Африки
Конфедерация футбола Африки назвала список из 30 футболистов, претендующих на награду лучшего футболиста Африки.
Окончательный победитель каждой категории будет определен после голосования комиссии для голосования, в состав которой входят Технический комитет CAF, медиа-профессионалы, главные тренеры и капитаны ассоциаций-членов и клубов, которые участвуют в групповых этапах межклубных соревнований.
Полный список из 30 футболистов:
- Рами Бенсебайни (сборная Алжира, "Боруссия" Дортмунд);
- Рияд Марез (Алжир, "Аль-Ахли");
- Эдмонд Тапсоба (Буркина-Фасо, "Байер");
- Андре-Франк Замбо-Ангисса (Камерун, "Наполи");
- Венсон Абубакар (Камерун и "Бешикташ");
- Ибраим Сангаре (Кот-д'Ивуар и "Ноттингем Форест");
- Секо Фофана (Кот-д'Ивуар и "Аль-Наср");
- Шансель Мбемба (ДР Конго и "Марсель");
- Фистон Майеле (ДР Конго и "Пирамидс");
- Кахраба, Мохамед Абдельмонем, Мохамед Эльшенави (Египет и "Аль-Ахли" Каир);
- Мохаммед Салах (Египет и "Ливерпуль");
- Мохаммед Кудус (Ганна и "Вест Гэм");
- Томас Парти (Ганна и "Арсенал");
- Сэру Гирасси (Гвинея и "Штутгарт");
- Ив Биссума (Мали и "Тоттенхэм");
- Ашраф Хакими (Марокко и "ПСЖ");
- Аззедин Унаи (Марокко, "Марсель");
- Хаким Зиеш (Марокко и "Галатасарай");
- Софьян Амрабат (Марокко и "Манчестер Юнайтед");
- Яхья Жабран (Марокко и "Видад");
- Ясин Буну (Марокко и "Аль-Хилаль");
- Юссеф Эн-Несири (Марокко и "Севилья");
- Питер Шалулиле (Намибия и "Маммелоди Сандаунз");
- Виктор Осимхен (Нигерия и "Наполи");
- Садьо Мане (Сенегал и "Аль-Наср");
- Пап Матар Сарр (Сенегал и "Тоттенхэм");
- Перси Тау (ЮАР и "Аль-Ахли" Каир);
- Мохамед Бен-Ромдан (Тунис и "Ференцварош").
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