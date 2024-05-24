Настоящий апсет. Новак Джокович проиграл в полуфинале турнира в Женеве

Первая ракетка мира Новак Джокович сыграл в полуфинале турнира в Женеве встретился против Томаша Махача (44 ракетка мира).

Первый сет сербский теннисист начал очень удачно, он повел в счете 4:1, но чех сделал невероятное, он смог отыграться и забрать первый сет 6:4. Джокович не оставил Томашу Махачу во втором сете - 6:0 и счетом в матче 1:1. Судьба финалиста определилась в третьем сете. И, очень неожиданно, 44 ракетка мира разгромил первую ракетку со счетом 6:1.

Таким образом, Томаш Махач совершил настоящую сенсацию, он смог победить Новака Джоковича со счетом 2:1 и вышел в финал.

MACHAC!



A first ATP final for Tomas Machac who fights past Djokovic for the biggest win of his career!

@genevaopen | #ATPGVA pic.twitter.com/aYYjdl8FmK — ATP Tour (@atptour) May 24, 2024

Турнир ATP в Женеве. Полуфинал

Джокович - Махач - 1:2 (4:6, 6:0, 1:6)