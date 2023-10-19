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Настоящие чемпионы. Аргентина еще ни разу не пропустила гол после победы на ЧМ-2022

Новости футбола Сегодня, 00:51
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Настоящие чемпионы. Аргентина еще ни разу не пропустила гол после победы на ЧМ-2022 Фото: твиттер ФИФА

Сборная Аргентины подтверждает статус чемпиона мира своей уверенной игрой на всех фронтах.

Статисты подсчитали, что после победы на мировом первенстве в Катаре аргентинцы не пропустили ни одного гола.

В 2023 году команда подопечные Лионеля Скалони провели восемь матчей и в каждом из них успешно защитили свои ворота.

Сперва после победы на ЧМ-2022 Аргентина сыграла товарищеские матчи дома с Панамой (2:0) и Кюрасао (7:0), после чего были выездные победы над Австралией (2:0) и Индонезией (2:0).

Следующие четыре матча прошли в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2026 года в Южной Америке. Чемпионы мира поочередно обыграли Эквадор дома (1:0), Боливию в гостях (3:0), Парагвай дома (1:0) и Перу в гостях (2:0).

В каждом из этих матчей на поле появлялся вратарь Эмилиано Мартинес, который по итогам чемпионата мира в Катаре был признан лучшим игроком на своей позиции.

Последним игроком, забившим в ворота Аргентины, был нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе. Он отличился на 118-й минуте финала чемпионата мира.

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