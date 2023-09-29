EN EN NG NG
Главная Новости Наставник Жироны высказался о фантастических результатах команды

Наставник Жироны высказался о фантастических результатах команды

Новости футбола Сегодня, 02:29
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Наставник Жироны высказался о фантастических результатах команды Наставник Жироны высказался о фантастических результатах команды

Главный тренер "Жироны" Мичел поделился своими мыслями о текущем лидерстве своей команды в Ла Лиге.

Как известно, команда еще ни разу не проиграла в семи турах нового сезона. Сейчас она имеет в своем активе шесть побед и одну ничью. От ближайшего преследователя в турнирной таблице “Жирона” оторвалась на один балл.

Как заявил Мичел, шесть побед подряд - это впечатляющий результат, особенно в высшем дивизионе.

"Успех связан с тем, как команда играет на поле. Предстоящий матч с "Реалом" в субботу для "Жироны" будет важным событием, и я прошу своих игроков наслаждаться этим моментом и сосредотачиваться исключительно на игре. В этот вечер нашим соперником будет одна из лучших команд в мире", - сказал он.

При этом специалист признал, что лидерство в чемпионате является чем-то важным и великолепным.

“Команда должна продолжать развиваться и помогать клубу двигаться вперед. Это может способствовать привлечению новых игроков. Необходимо двигаться вперед и не останавливаться на достигнутых успехах”, - сказал он.

Связанные команды и лиги
Жирона Реал Мадрид Ла Лига Испания
Популярные новости
Состоялась жеребьевка четвертого раунда Кубка английской лиги Новости футбола Вчера, 02:47 Состоялась жеребьевка четвертого раунда Кубка английской лиги
Опубликован топ-10 лучших тренеров в истории футбола Новости футбола 27 сен 2023, 04:50 Опубликован топ-10 лучших тренеров в истории футбола
Артета высказался о травме лидера Арсенала Новости футбола 25 сен 2023, 05:07 Артета высказался о травме лидера Арсенала
Клопп отметил прогресс нападающего Нуньеса Новости футбола 25 сен 2023, 04:31 Клопп отметил прогресс нападающего Нуньеса
Сборная Германии получила нового главного тренера Новости футбола 22 сен 2023, 06:30 Сборная Германии получила нового главного тренера
Руководство Шахтера обвинило ФИФА в разрушении украинского футбола Новости футбола 21 сен 2023, 04:34 Руководство Шахтера обвинило ФИФА в разрушении украинского футбола
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 03:30 Виктор Осимхен получил предложение из Англии Новости футбола Сегодня, 03:02 Барселона может прекратить свое существование Новости футбола Сегодня, 02:29 Наставник Жироны высказался о фантастических результатах команды Новости футбола Сегодня, 02:00 Анчелотти ответил на обвинения в адрес Реала со стороны Атлетико Новости футбола Сегодня, 01:00 Моуринью показал худший тренерский старт в своей карьере Новости футбола Сегодня, 00:36 Почеттино заявил, что у него есть план развития Челси Новости футбола Сегодня, 00:03 Холанд может перейти в другой европейский гранд Новости футбола Вчера, 17:22 ВИДЕО. Рома проиграла третий матч с начала сезона и занимает 16 место в Серии А Новости футбола Вчера, 16:31 Федерация футбола Италии может подать в суд на Манчини Новости футбола Вчера, 15:55 Челси собирается взять в долг еще 250 млн фунтов
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Самсунспор - Газиантеп 29 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Морока Свэллоуз - Амазулу 29 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Хоффенхайм — Боруссия Дортмунд 29 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Шемрок Роверс - Шелбурн 29 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Страсбур - Ланс 29 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Шеффилд Уэнсдей - Сандерленд 29 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Барселона - Севилья 29 сентября 2023 года Футбол 30 сен 2023 Прогноз на матч Саутгемптон - Лидс 30 сентября 2023 года Футбол 30 сен 2023 Прогноз на матч Лечче - Наполи 30 сентября 2023 года Футбол 30 сен 2023 Прогноз на матч Борнмут - Арсенал 30 сентября 2023 года