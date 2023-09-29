Наставник Жироны высказался о фантастических результатах команды

Главный тренер "Жироны" Мичел поделился своими мыслями о текущем лидерстве своей команды в Ла Лиге.

Как известно, команда еще ни разу не проиграла в семи турах нового сезона. Сейчас она имеет в своем активе шесть побед и одну ничью. От ближайшего преследователя в турнирной таблице “Жирона” оторвалась на один балл.

Как заявил Мичел, шесть побед подряд - это впечатляющий результат, особенно в высшем дивизионе.

"Успех связан с тем, как команда играет на поле. Предстоящий матч с "Реалом" в субботу для "Жироны" будет важным событием, и я прошу своих игроков наслаждаться этим моментом и сосредотачиваться исключительно на игре. В этот вечер нашим соперником будет одна из лучших команд в мире", - сказал он.

При этом специалист признал, что лидерство в чемпионате является чем-то важным и великолепным.

“Команда должна продолжать развиваться и помогать клубу двигаться вперед. Это может способствовать привлечению новых игроков. Необходимо двигаться вперед и не останавливаться на достигнутых успехах”, - сказал он.