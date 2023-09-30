Наставник Жироны рассказал о повреждении Цыганкова. Украинский лидер травмировался
Новости футбола Сегодня, 17:04
ФОТО: Alex Caparros
30 сентября в матче 8-го тура Ла Лиги между клубами Жирона и Реал Мадрид (0:3) украинский лидер красно-белых Виктор Цыганков получил травму и попросил замену по окончанию первого тайма.
После завершения поединка наставник жиронцев Мичел немного рассказал о повреждении Цыганкова:
«Цыганков сказал мне, что его что-то беспокоило. Он попросил его заменить. Что-то с мышцами, и мы не знаем, серьезно это или нет. Ему нужно будет пройти некоторые медицинские обследования».
По неофициальной информации, Цыганков повредил заднюю часть бедра. На восстановление Виктору может понадобиться 2-3 недели.
Завтра, 1 октября, медицинский персонал клуба проведет обследования Цыганкова и поставит окончательный диагноз.
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