Наставник Жироны рассказал о повреждении Цыганкова. Украинский лидер травмировался

30 сентября в матче 8-го тура Ла Лиги между клубами Жирона и Реал Мадрид (0:3) украинский лидер красно-белых Виктор Цыганков получил травму и попросил замену по окончанию первого тайма.

После завершения поединка наставник жиронцев Мичел немного рассказал о повреждении Цыганкова:

«Цыганков сказал мне, что его что-то беспокоило. Он попросил его заменить. Что-то с мышцами, и мы не знаем, серьезно это или нет. Ему нужно будет пройти некоторые медицинские обследования».

По неофициальной информации, Цыганков повредил заднюю часть бедра. На восстановление Виктору может понадобиться 2-3 недели.

Завтра, 1 октября, медицинский персонал клуба проведет обследования Цыганкова и поставит окончательный диагноз.