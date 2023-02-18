Наставник “Жироны” оценил дебютный гол украинца Цыганкова

Наставник “Жироны” Мичел Санчес оценил игру украинского вингера Виктора Цыганкова.

Вчера лидер сборной Украины забил первый гол за свою новую команду.

В матче 22-го тура чемпионата Испании он отметился в воротах “Альмерии” (6:2).

“Цыганков – это нечто другое. Мы очень рады иметь его в команде. Но мы видим не самую лучшую версию Виктора, поскольку он не играл в течение двух месяцев и приехал из страны с другим языком и обычаями»”, - отметил тренер.