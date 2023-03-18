Наставник сборной Португалии высказался о вызове Роналду

Наставник сборной Португалии Роберто Мартинес объяснил, почему решил вызвать форварда “Аль-Насра” Криштиану Роналду в состав национальной команды.

По его словам, Роналду является очень важной фигурой и может привнести опыт.

Он также отметил, что возраст футболиста для него не имеет значения.

Роналду был включен в список из 26 игроков, которые будут готовиться к матчам отбора на Евро-2024 против Лихтенштейна и Люксембурга.