Наставник сборной Португалии рассказал о значимости Роналду

Наставник сборной Португалии Роберто Мартинес рассказал, что значит для команды ее капитан Криштиану Роналду.

По словам тренера, лидер сборной важен как на поле, так и за его пределами.

Он отметил, что Роналду играет решающую роль в результатах команды.

Мартинес также высоко оценил богатый опыт Роналду, отметив, что он сыграл больше матчей, чем любой другой игрок в мире.