Наставник сборной Марокко нашел причины поражения от Франции в полуфинале ЧМ

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги считает, что его команда провела отличный второй тайм в полуфинале ЧМ-2022 с Францией (0:2).

По словам специалиста, его подопечные отдали все силы на поле и это главное.

"Нас беспокоили травмы. Еще на разминке мы лишились Агерда. В первом тайме травмы получили Саисса и Мазрауи.

С таким соперником как команда Франции любая ошибка обходится дорого. Мы не могли пройти в финал, провалив первый тайм. Во втором наша команда выглядела гораздо лучше, пусть даже второй мяч и убил нас. Но даже такое поражение не перечеркнет все то, чего мы добились", – отметил Реграги.