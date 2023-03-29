Наставник сборной Испании высказался о поражении от Шотландии

Луис де ла Фуэнте, главный тренер сборной Испании, высказал свое мнение о поражении команды от Шотландии. (0:2).

Он отметил, что игроки сделали много правильных вещей, но им не хватило финального штриха.

Де ла Фуэнте также подчеркнул, что команда работала над планом и будет продолжать следовать ему, чтобы выиграть все оставшиеся матчи в группе.

По его словам, результат не устроил его, но он доволен тем, чего добилась команда всего за четыре дня тренировок.

При этом тренер выразил уверенность в том, что команда станет лучше и голы обязательно придут.