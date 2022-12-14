Наставник сборной Аргентины расхвалил Месси после выхода в финал ЧМ-2022

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони считает Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

Об этом он заявил после вчерашней победы своей команды в ½ финала ЧМ-2022 над Хорватией (3:0).

В этой игре Месси забил гол и отдал результативную передачу.

“Я занимаю место, котором мечтает любой аргентинец. Я уверен в том, что Месси – лучший в истории. У меня нет никаких сомнений в этом”, – сказал он.

Напомним, что второй финалист определится в паре Франция - Марокко. Игра пройдет 14 декабря.