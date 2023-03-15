Наставник "РБ Лейпциг" высказался о болезненном поражении 0:7 в Лиге чемпионов

Наставник “РБ Лейпциг” Марко Розе крайне расстроен крупным поражением своей команды в матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с “Манчестер Сити” (0:7).

По словам тренера, ответственность за такой результат полностью лежит на нем.

"Мы пропускали таким образом, что это очень огорчает. У нас были большие проблемы с обороной внутри штрафной площади. И это – в 1/8 финала Лиги чемпионов!

Мне было известно, насколько качественный игрок Эрлинг, знаю его сильные стороны. Когда он приближается к воротам, он всегда нацелен на гол", - сказал он.

Напомним, что в этой игре Холанд оформил пента-трик.