Наставник ПСЖ получил предложение из Саудовской Аравии

Кристоф Галтье рассматривает возможность работы в одном из клубов в Саудовской Аравии.

В настоящее время известный тренер обсуждает условия расторжения контракта с ПСЖ.

В услугах тренера уже заинтересован саудовский “Аль-Хиляль”, который уже начал с ним переговоры.

В то же время ПСЖ после ухода Галтье надеется назначить Луиса Энрике.