Наставник ПСЖ отреагировал на свист трибун в адрес Месси

Наставник ПСЖ Кристоф Галтье отреагировал на поведение фанатов перед игрой 35-го тура чемпионата Франции против "Аяччо" (5:0).

Перед игрой трибуны освистали лидера команды Лионеля Месси.

"Несмотря на свист, большая часть стадиона желала поддержать игрока. Месси оставался сосредоточенным на игре и создании моментов. Он уже привык к такой ситуации и в своей карьере сталкивался со сложными моментами", - заявил Галтье.

Напомним, что аргентинец может покинуть клуб в летнее трансферное окно, так как заканчивается срок действия его контракта.