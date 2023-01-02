Наставник "ПСЖ" нашел причины первого поражения команды в сезоне
Новости футбола Сегодня, 06:31
Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен
Наставник “ПСЖ” Кристоф Гальтье попытался объяснить причины поражения своей команды в матче чемпионата против “Ланса” (1:3).
Отметим, что это фиаско стало первым для парижан в текущем сезоне.
"Соперник и правда заслужил победу. Я с трудом узнал свою команду. По ходу матча у нас не было сплоченности, мы растаяли.
После первого пропущенного гола мы допустили много технических ошибок. Было много неточных передач со стороны футболистов нашей команды. Обычно от них я такого не вижу", - сказал он.
Напомним, что после 17 туров “ПСЖ" продолжает лидировать в турнирной таблице Лиги 1.
Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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