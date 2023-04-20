Наставник ПСЖ может оказаться в тюрьме

Наставнику ПСЖ Кристофу Галтье может грозить тюремное заключение.

За решеткой специалист окажется в том случае, если следствие признает его виновным в расистских высказываниях, которые он произнес еще находясь на должности тренера “Ниццы”.

Ранее СМИ писали, что во время работы в “Ницце” Галтье заявил спортивному директору, что в команде не должно быть так много темнокожих и мусульман.

По громкому делу в офисе “Ниццы” уже прошли обыски, а президент клуба был допрошен. Следователи также проведут беседу с другими сотрудниками клуба.

Если вина Кристофа Галтье будет доказана, ему может грозить до трех лет тюремного заключения.