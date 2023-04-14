Наставник ПСЖ хочет судиться с журналистами

Наставник ПСЖ Кристоф Галтье намерен подать в суд на авторов статьи, в которой его обвинили в расизме.

Как пишет источник, французский тренер предъявит иск спортивному директору “Ниццы” Жюльену Фурнье, журналистам Даниэлю Риоло и Ромену Молине.

Также он укажет при даче показаний всех, кто распространял недостоверную информацию о его предполагаемых расистских высказываниях.

Напомним, что сейчас парижане занимают первое место в чемпионате Франции.