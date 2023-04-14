Наставник "МЮ" высказался об упущенной победе над "Севильей" в Лиге Европы

Наставник “Манчестер Юнайтед” Эрик тен Хаг пообщался с журналистами после первого матча 1/4 финала Лиги Европы с “Севильей”. По ходу матча англичане вели в счете 2:0, но в конце пропустили два гола.

По словам тренера, его команда должна была забить еще несколько голов, чтобы закрепить свою победу.

"Однако несколько неудачных моментов, связанных с травмами игроков, помешали нам в этом. Нам пришлось сделать несколько замен из-за травм, а также заменить игроков, у которых были желтые карточки.

В конце концов, команда потеряла контроль и пропустила два гола. Считаю это невезением, с которым команда должна смириться", - сказал он.